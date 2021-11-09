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Налоговики требуют налог на имущество с фирмы на УСН

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Рубрика Налог на имущество организаций
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Компании на УСН освобождены от налога на имущество организаций. Но эта льгота не применяется, если налог считается от кадастровой стоимости недвижимости.

Участница нашего форума из Санкт-Петербурга пожаловалась, что налоговики требуют оплатить налог на имущество за 2020 год.

Основание — помещение, которое принадлежит фирме, находится в здании, которое включено в региональный перечень недвижимости, облагаемой налогом по кадастровой стоимости.

При этом кадастровый номер самого помещения в этом перечне не значится.

Кроме того, в законе Санкт-Петербурга сказано, что по кадастровой стоимости облагаются помещения площадью более 1 000 кв. м.

Недвижимость компании имеет меньшую площадь.

Как отметили участники обсуждения, на площадь в 1 000 м2 ориентируются при внесении здания в «кадастровый перечень».

А уже все помещения в этом здании автоматически попадают под «кадастровый налог».

На эту тему выпущено немало писем Минфина и ФНС. Например, письмо ФНС № СД-4-21/10571 от 27.07.2021.

Кроме того, не исключено, что скоро формировать перечни начнут сразу же с включением туда всех помещений.

Дело в том, что сейчас налоговикам приходится нелегко — при администрировании налога на имущество они ориентируются на перечень, а в нем нет кадастровых номеров помещений. Отследить начисление налога по ним проблематично.

Эта проблема освещена в письме Минфина от 22.09.2021 № 03-05-04-01/76922.

Обсуждение идет в теме форума «Налог на имущество по кадастровой стоимости в Санкт-Петербурге».

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