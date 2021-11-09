Налоговики требуют налог на имущество с фирмы на УСН

Компании на УСН освобождены от налога на имущество организаций. Но эта льгота не применяется, если налог считается от кадастровой стоимости недвижимости.
Участница нашего форума из Санкт-Петербурга пожаловалась, что налоговики требуют оплатить налог на имущество за 2020 год.
Основание — помещение, которое принадлежит фирме, находится в здании, которое включено в региональный перечень недвижимости, облагаемой налогом по кадастровой стоимости.
При этом кадастровый номер самого помещения в этом перечне не значится.
Кроме того, в законе Санкт-Петербурга сказано, что по кадастровой стоимости облагаются помещения площадью более 1 000 кв. м.
Недвижимость компании имеет меньшую площадь.
Как отметили участники обсуждения, на площадь в 1 000 м2 ориентируются при внесении здания в «кадастровый перечень».
А уже все помещения в этом здании автоматически попадают под «кадастровый налог».
На эту тему выпущено немало писем Минфина и ФНС. Например, письмо ФНС № СД-4-21/10571 от 27.07.2021.
Кроме того, не исключено, что скоро формировать перечни начнут сразу же с включением туда всех помещений.
Дело в том, что сейчас налоговикам приходится нелегко — при администрировании налога на имущество они ориентируются на перечень, а в нем нет кадастровых номеров помещений. Отследить начисление налога по ним проблематично.
Эта проблема освещена в письме Минфина от 22.09.2021 № 03-05-04-01/76922.
Обсуждение идет в теме форума «Налог на имущество по кадастровой стоимости в Санкт-Петербурге».
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