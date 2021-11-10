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Налоговики применяют статью 54.1 НК не только к организациям, но и к физлицам

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Рубрика НДФЛ
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Минфин пугает статьей 54.1 НК тех, кто переоформляет свои квартиры, чтобы уйти от НДФЛ с продажи.

Некоторые граждане, чтобы не платить НДФЛ с продажи квартиры, которой они владели менее 5 лет, продают ее через 3 года под видом единственного жилья.

Но налоговикам такая схема может не понравиться. Предупреждение о недопустимости ухода от налогов изложено в письме Минфина № 03-04-05/82492 от 12.10.2021.

Напомним, если человек продает единственное жилье, то минимальный срок владения им — 3 года. При этом в собственности (в том числе совместной с супругом) не должно быть другого жилья, кроме купленного за 90 дней до продажи.

В своем письме Минфин не уточняет, какая конкретная схема, описанная в вопросе человека, вызвала подозрение с отсылкой к статье 54.1 НК «Пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, страховых взносов».

Минфин напомнил, что не допускается уменьшение налоговой базы и суммы налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни, об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и бухгалтерском учете либо налоговой отчетности.

В письме сделан следующий вывод:

Если действия перед продажей квартиры направлены на изменение режима владения ею в целях освобождения от НДФЛ доходов от ее продажи, которые при отсутствии этих действий облагались бы НДФЛ, то освобождение от налога неприменимо.

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