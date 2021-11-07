Не забудьте сдать 6-НДФЛ. Завтра — последний день

Из-за нерабочих дней, установленных Владимиром Путиным, срок сдачи 6-НДФЛ был перенесен с 1 ноября на 8 ноября. Так что понедельник — последний день сдачи.

Причем, даже если в регионе продлили нерабочие дни, сдать 6-НДФЛ все равно надо до 8 ноября включительно. Список, где продлили нерабочие дни — тут.

У бухгалтеров могут возникнуть вопросы с заполнением 6-НДФЛ, если в компании обеды для сотрудников — бесплатные.

Минфин в сентябре напомнил, что оплата питания — это доход сотрудника в натуральной форме. Он отображается в 6-НДФЛ на дату оплаты питания.

Сумма дохода отображается в поле 110 и 112 раздела 2.

А НДФЛ с него — в поле 140. Если работодатель удержал НДФЛ, то исчисленная сумма указывается в поле 160 и в разделе 1 отчета. А если нет — то в поле 170.

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