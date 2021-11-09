Потерянную трудовую надо восстановить в бумажном виде. И только потом переводить в электронный формат

Кадровику надо в любом случае оформлять новую трудовую вместо утерянной. Даже если работник готов перейти на электронную сразу.

Роструду задали вопрос: надо ли оформлять новую трудовую взамен утерянной или можно просто принести справки с прошлых мест работы без оформления новой.

Сотрудник хотел сразу перейти на электронную, но работодатель отказал, так как бумажная потеряна, а сведений с прошлых мест работы нет.

Ведомство ответило, что выдать новую трудовую все равно надо. Для этого работник должен написать заявление. А в нем можно указать, что сведений о трудовой деятельности у сотрудника отсутствуют.

И только после оформления и выдачи на руки новой трудовой кадровик может принять от сотрудника заявление на переход на электронный формат.

А вот если сотрудник раньше не работал вообще, было бы намного легче. Работодатель сразу мог бы принять на работу сотрудника и оформить ему электронную трудовую. Так как с 2021 года при первом трудоустройстве бумажные трудовые больше не выдаются

Письмо Роструда от 20.10.2021 № ПГ/30991-6-1.