Потерянную трудовую надо восстановить в бумажном виде. И только потом переводить в электронный формат

Кадровику надо в любом случае оформлять новую трудовую вместо утерянной. Даже если работник готов перейти на электронную сразу.
Сотрудник хотел сразу перейти на электронную, но работодатель отказал, так как бумажная потеряна, а сведений с прошлых мест работы нет.
Ведомство ответило, что выдать новую трудовую все равно надо. Для этого работник должен написать заявление. А в нем можно указать, что сведений о трудовой деятельности у сотрудника отсутствуют.
И только после оформления и выдачи на руки новой трудовой кадровик может принять от сотрудника заявление на переход на электронный формат.
Письмо Роструда от 20.10.2021 № ПГ/30991-6-1.
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