📞 За звонки в нерабочее время работодателей будут штрафовать. Не у нас, конечно. В Португалии...

Новое трудовое законодательство Португалии запрещает работодателям звонить и писать сообщения удаленным сотрудникам в нерабочее время. Иначе — штраф, пишет Euronews.
Таким образом власти Португалии отреагировали на перевод многих работников на удаленный формат работы из-за ковида.
Работодателям будет запрещено звонить своим работникам в нерабочее время и контролировать их рабочий день на дому. В противном случае – штраф.
А вот у нас таких запретов нет. Например, работодатель может даже требовать поминутный отчет от бухгалтера на удаленке. При условии, что такая обязанность прописана во внутренних документах.
Кроме этого, работодатели в Португалии обязаны будут компенсировать удаленщикам расходы на интернет и электроэнергию.
У наших бухгалтеров много вопросов по теме компенсации. Так как компенсировать надо, но как все точно определить – неизвестно.
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