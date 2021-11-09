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📞 За звонки в нерабочее время работодателей будут штрафовать. Не у нас, конечно. В Португалии...

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Рубрика Общество. Люди. События
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Новое трудовое законодательство Португалии запрещает работодателям звонить и писать сообщения удаленным сотрудникам в нерабочее время. Иначе — штраф, пишет Euronews.

А также обяжет работодателей оплачивать интернет и другие расходы таким работникам.

Таким образом власти Португалии отреагировали на перевод многих работников на удаленный формат работы из-за ковида.

Работодателям будет запрещено звонить своим работникам в нерабочее время и контролировать их рабочий день на дому. В противном случае – штраф. 

А вот у нас таких запретов нет. Например, работодатель может даже требовать поминутный отчет от бухгалтера на удаленке. При условии, что такая обязанность прописана во внутренних документах.

Кроме этого, работодатели в Португалии обязаны будут компенсировать удаленщикам расходы на интернет и электроэнергию.

У наших бухгалтеров много вопросов по теме компенсации. Так как компенсировать надо, но как все точно определить – неизвестно.

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