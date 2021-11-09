💵 Поменять наличку в банке можно будет без паспорта. Но только не более 40 тыс. рублей

Банки больше не будут просить паспорт при замене или размене денег в сумме до 40 тыс. рублей. Раньше этот порог был равен 15 тыс. рублей.
Законопроект о внесении изменений в 115-ФЗ был принят в третьем чтении.
Проверка личности при замене или размене денег будет проходить следующим образом:
- до 40 тыс. рублей — паспорт не нужен;
- от 40 тыс. до 100 тыс. рублей — упрощенная идентификация (только паспорт);
- больше 100 тыс. рублей — полная проверка документов, включая паспорт и ИНН, а также если человек — представитель компании — то и полная проверка юрлица.
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