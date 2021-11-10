🍔 🍕 Общепиту хотят разрешить работать и по ночам. Но при условии привитых сотрудников и QR-кодов

Ковидные ограничения ресторанам и кафе по численности посетителей и по работе в ночное время можно бы и отменить. Но только если 90% сотрудников привиты и соблюдаются все санэпидемнормы, считает бизнес-омбудсмен Титов.
Такое предложение озвучил Борис Титов после встречи с представителями ресторанного бизнеса:
«Действительно, логики в комплексе ограничений немного. Если 90% штата в ресторане привиты, санитарные противоэпидемические нормы полностью соблюдаются, то надо отменять ограничения по рассадке и времени работы».
Кроме того, бизнес-омбудсмен предложил дополнительно поддержать общепит. Например, дать отсрочку по уплате налогов за 4 квартал и оплате аренды. А льготные кредиты по программе ФОТ 3.0 делать невозвратными, если компания сохранит штат.
О проблеме общепита рассказал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов.
Материал по «ТАСС».
Столичный общепит в нерабочую неделю с 28 октября по 7 ноября потерял две трети выручки.
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