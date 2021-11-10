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Суд заставил налоговиков вернуть документы, которые они изъяли просто так

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Рубрика Налоговые споры
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Налоговики могут вскрывать помещения для выемки, только если им ничего не отдают добровольно. Но для этого должна быть выездная проверка и постановление о выемке. Если же они просто пришли в компанию, потому что она на том же адресе была — это незаконно.

Дело № А06-14570/2019. Решение первой инстанции — во вложении.

Налоговики совместно с полицией пришли с выемкой в три компании, которые находились в одном здании. В этих компаниях была выездная налоговая проверка. И заодно решили зайти в еще одну компанию, кабинет директора которой находился там же. Вскрыли кабинет, изъяли документы, еще и директора к административке привлекли (ст. 19.7.6 КоАП) за то, что она добровольно их не пускала.

Причем, налоговики, судя по видеозаписи, неоднократно директору этой компании разъяснили, что налоговая проверка в отношении ее компании не проводится.

Что еще надо знать о выемках — смотрите в записи вебинара «Как налоговики проводят выемки и что про это нужно знать».

Районный суд административку отменил. А по поводу выемки компания пошла в арбитраж.

Суд установил, что данная компания — собственник помещений. Эти помещения арендуют в том числе фирмы, в которых налоговики проводят выездную. Однако этот факт, указывающий на их взаимозависимость, отнюдь не разрешает налоговикам вот так заходить в помещение и брать все, что им нужно.

Суд указал, что выемку можно проводить только при выездной проверке. Однако:

  • в отношении этой компании выездной проверки — не было;
  • постановления о выемке — не было;
  • требования о добровольной выдаче документов — тоже не было.

В результате выемку суд признал незаконной и предписал налоговикам вернуть компании документы, которые они изъяли.

В апелляции и кассации налоговики тоже проиграли.

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