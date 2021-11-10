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Налоговики сами признают, что не знают НК

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Рубрика Налоговые проверки
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Почему налоговики так себя ведут при проверках? Пытаются забрать личные вещи, заходят в помещения компаний, которые вообще ни при чем. А все просто — они не читают НК. Им проще все на сайте ФНС найти, там понятнее. 

Рассказала Кира Гин, управляющий партнер ЮФ «Гин и партнеры» на своей странице.

«Небольшая зарисовка из инспекции. Отдел выездных проверок, ждём понятых для вскрытия и копирования изъятых в ходе выемки документов и предметов. Сидит инспектор, с ресницами, волосами, все как положено, обращается к коллеге:

„Я все время забываю, как там этот срок давности считается! Какая там статья-то?“. Лезет на подоконник за бумажным толстым НК. Пытается найти, с ходу не получается. Лезет в содержание, находит статью, страницу. Читает минуту, говорит: „Нет, лучше на сайте ФНС посмотрю, тут непонятно“.

Лезет в телефон. Занавес.

P.S. Перед праздниками на выемке (без полиции) инспекторы пришли в офис взаимозависимой, по их мнению, компании, сразу отключили систему видеонаблюдения и стерли весь архив, разбежались по офису, выгнали сотрудников из кабинетов — закрыли двери, не выпускали из офиса, обыскивали сумки, пытались отобрать личные телефоны и прочее.

Теперь пазл сложился: на выемке НК под рукой не было, да и непонятно там написано, а на сайте ФНС по выемке все слишком кратко».

В комментариях пишут:

«Я в 47-й инспекции видела стикер на столе у инспектора со сроками и пр. И подпись „дата окончания камеральной налоговой проверки — это дата вынесения решения“. Занавес».

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Про выемку сегодня писали на «Клерке» — суд запретил налоговикам приходить в любую компанию и брать что им вздумается без выездной проверки и постановления о выемке.

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