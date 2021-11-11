Бизнес путается с видами госпомощи и продолжает терять клиентов из-за пандемии

Госпомощь на волне очередных ковидных ограничений получить очень сложно: несмотря на то, что первые выплаты должны начаться 15 ноября, предприниматели не знают, как их получить и кому они положены.

Потери в выручке между тем продолжаются: в разных отраслях эта цифра варьируется от 20 до 80%.

Два основных вида госпомощи сейчас — это льготные кредиты и гранты по МРОТ на человека.

На «Клерке» писали про оба из них. Понять, относится ли ваша компания к пострадавшим отраслям, можно тут.

Но даже госпомощь не спасет ситуацию, если в компании нет финансовой подушки и не отлажена работа с клиентами. Многие пытаются ее спешно автоматизировать, но не знают, какой инструмент выбрать.

Чаще всего останавливаются на CRM — но иногда это довольно громоздкие системы, далеко не все функции которых нужны бизнесу.

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