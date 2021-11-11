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Каждый пятый против уничтожения бумажных банковских договоров. А вы?

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Рубрика Банки
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17% россиян против того, чтобы банки без согласия переводили бумажные банковские договоры в электронный вид. А 16% боятся, что их данные уйдут в интернет, показал опрос группы IDF Eurasia.

Крупным банкам хотят разрешить переводить бумажные договоры в электронный формат. Причем без согласия клиентов.

Против уничтожения бумажных банковских договоров выступает 17% людей.

Опасаются такого нововведения 34%. Половина из них согласна на перевод только при условии, что договор будет дублироваться и в других ведомствах или организациях, например, в судах. А вторая половина опасается потери данных, ошибок в формулировках при конвертации и плохого уровня защиты.

Полностью согласны с таким переводом 36%. Основная причина – заключить банковский договор будет проще.

Материал по «ТАСС».

А как вы относитесь к такому нововведению?

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