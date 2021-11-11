Каждый пятый против уничтожения бумажных банковских договоров. А вы?

17% россиян против того, чтобы банки без согласия переводили бумажные банковские договоры в электронный вид. А 16% боятся, что их данные уйдут в интернет, показал опрос группы IDF Eurasia.
Против уничтожения бумажных банковских договоров выступает 17% людей.
Опасаются такого нововведения 34%. Половина из них согласна на перевод только при условии, что договор будет дублироваться и в других ведомствах или организациях, например, в судах. А вторая половина опасается потери данных, ошибок в формулировках при конвертации и плохого уровня защиты.
Полностью согласны с таким переводом 36%. Основная причина – заключить банковский договор будет проще.
Материал по «ТАСС».
А как вы относитесь к такому нововведению?
Прямо сейчас заберите у «Клерка» 4 000 рублей при подписке на «Клерк.Премиум» до 12 ноября.
Подробности и условия самой обсуждаемой акции «Клерка» здесь.