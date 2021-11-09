Бумажные банковские договоры будут уничтожать без согласия клиента

Банкам хотят разрешить переводить все договоры в электронный вид. Причем крупным банкам — в одностороннем порядке, рассказали в Минэкономразвития.
Такое нововведение внесут ко второму чтению законопроекта о переводе делового документооборота в цифровой формат.
«Наиболее крупные и надежные банки с точки зрения правительства и ЦБ получат возможность уничтожать бумажные оригиналы без подписания электронного дубликата второй стороной», — рассказали в Минэкономразвития.
Цитата по «Известиям».
А вот небольшие банки смогут перевести бумажный договор в электронный формат только с разрешения клиента.
Кроме того, могут разрешить подписание документа не только усиленной КЭП, но и усиленной неквалифицированной подписью через Госуслуги.
Как говорил зампредправления ВТБ Вадим Кулик, сейчас в банке хранится 2,7 млрд листов документов, которые занимают 6,7 тыс. кв.м. Расходы на содержание архива — 750 млн руб. Перевод банковских договоров в электронный вид поможет сэкономить деньги.
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