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Бумажные банковские договоры будут уничтожать без согласия клиента

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Рубрика Банки
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Банкам хотят разрешить переводить все договоры в электронный вид. Причем крупным банкам — в одностороннем порядке, рассказали в Минэкономразвития.

Такое нововведение внесут ко второму чтению законопроекта о переводе делового документооборота в цифровой формат.

«Наиболее крупные и надежные банки с точки зрения правительства и ЦБ получат возможность уничтожать бумажные оригиналы без подписания электронного дубликата второй стороной», — рассказали в Минэкономразвития.

Цитата по «Известиям».

А вот небольшие банки смогут перевести бумажный договор в электронный формат только с разрешения клиента.

Кроме того, могут разрешить подписание документа не только усиленной КЭП, но и усиленной неквалифицированной подписью через Госуслуги.

Как говорил зампредправления ВТБ Вадим Кулик, сейчас в банке хранится 2,7 млрд листов документов, которые занимают 6,7 тыс. кв.м. Расходы на содержание архива — 750 млн руб. Перевод банковских договоров в электронный вид поможет сэкономить деньги.

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