Если требование налоговиков само себе противоречит — не спешите слать им все, что просят. Хотя бы уточните

Бухгалтеры жалуются, что требования налоговиков становятся все абсурднее: текст одного и того же требования может сам себе противоречить. В таких случаях нужно запрашивать уточнения.

Спрашивает наш подписчик.

«Вопрос о требовании по встречной проверке, ст. 93.1 п. 2, затребованы все документы по контрагенту за 2018-2021г, и выделена отдельно 1 сделка (с/ф указана), весь объем большой. Возможно приложить реестры накладных и с/ф, а сканы только по этой сделке, а также сканы договоров и актов сверок?».

По п. 2 ст. 93.1 НК налоговики могут запрашивать только по конкретной сделке. Автор же пишет о встречной проверке, а это п. 1 ст. 93.1 НК. Оба пункта в требовании не могут быть: это разные виды проверок. Об этом мы недавно писали.

Прокомментировал Сергей Кошелев, руководитель проекта «АналогиЯ»:

«Вне рамок мы ничего обычно не даем. Хочет дать — только тот счет-фактуру, который обозначен. И всё. Они не умеют обозначать конкретную сделку. Не верю, что требование правильное».

А адвокат Екатерина Болдинова, партнер, руководитель налоговой практики юридической фирмы Five Stones Consulting, сказала так:

«Однозначно хитрят, маскируют „предпроверочный“ под требование о конкретной сделке».

По-хорошему, стоит хотя бы уточнение запросить, что же они хотят. И мягко так указать на то, что требование, гм, не совсем законно.