Инспекторы потребовали вернуть коронавирусную субсидию. Ждем, когда начнут за пониженные взносы начислять?

Налоговики начали требовать возврат коронавирусных субсидий, который выдавали в прошлом году. Объясняют тем, что они выданы из-за сбоя, а значит, получены незаконно.

суд не увидел причин для возврата коронавирусной субсидии, выданной по ошибке налоговиков. Подробнее — Ранее на «Клерке» писали, чтовыданной по ошибке налоговиков. Подробнее — тут.

Рассказала, основатель и владелец EP Consult Бухгалтерия на своей странице в Facebook

«Пришло время собирать камни. Сейчас позвонили из ИФНС и велели вернуть коронавирусную субсидию на санитарные мероприятия. Типа был сбой и она получена незаконно. Вообще, круто конечно. Год назад отчитались, скольким помогли. А сейчас втихаря возвращают все в казну. Причём, даже по телефону позвонили».

В комментариях поинтересовались, на каком основании:

«А какое основание? Для того, чтобы получить субсидии, во всех постановлениях конечный список условий. Какое из них нарушено?».

Автор пишет, что пока само требование не присылали.

Кто-то пишет, что

«Я точно не отдам! Я, больная ковидом, в отчетный месяц на этот отчет по этой субсидии месяц жизни убила».

А еще советуют

«Пускай идут в суд и через суд взыскивают, вот и посмотрим, есть ли у них основания».

Еще спросили, не требуют ли инспекторы проценты за пользование субсидией.

А кто-то примерно этого и ждала:

«Ну, собственно, вполне ожидаемо. Азартные игры с государством... я ничего у них не брала. Лишь бы не лезли. Да и меньше привлекая внимание к себе, хочется верить, что не полезут лишний раз...».

На «Клерке» еще в том году писали, что люди боялись льгот по коронавирусу. Как раз из-за того, что назад потом потребуют:

Интересно, а за пониженные взносы когда начнут доначислять? Сбой дело такое, к нему можно что угодно приплести.