Инспекторы потребовали вернуть коронавирусную субсидию. Ждем, когда начнут за пониженные взносы начислять?

Налоговики начали требовать возврат коронавирусных субсидий, который выдавали в прошлом году. Объясняют тем, что они выданы из-за сбоя, а значит, получены незаконно.
Ранее на «Клерке» писали, что суд не увидел причин для возврата коронавирусной субсидии, выданной по ошибке налоговиков. Подробнее — тут.Рассказала Елена Полагушина, основатель и владелец EP Consult Бухгалтерия на своей странице в Facebook.
«Пришло время собирать камни. Сейчас позвонили из ИФНС и велели вернуть коронавирусную субсидию на санитарные мероприятия. Типа был сбой и она получена незаконно. Вообще, круто конечно. Год назад отчитались, скольким помогли. А сейчас втихаря возвращают все в казну. Причём, даже по телефону позвонили».В комментариях поинтересовались, на каком основании:
«А какое основание? Для того, чтобы получить субсидии, во всех постановлениях конечный список условий. Какое из них нарушено?».Автор пишет, что пока само требование не присылали.
Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Как взыскать с инспекции убытки из-за незаконных действий налоговиков». Он пройдет 28 октября, начало в 11:00 по Мск.Кто-то пишет, что если у них потребуют — не отдадут:
«Я точно не отдам! Я, больная ковидом, в отчетный месяц на этот отчет по этой субсидии месяц жизни убила».А еще советуют налоговикам идти в суд:
«Пускай идут в суд и через суд взыскивают, вот и посмотрим, есть ли у них основания».Еще спросили, не требуют ли инспекторы проценты за пользование субсидией.
А кто-то примерно этого и ждала:
«Ну, собственно, вполне ожидаемо. Азартные игры с государством... я ничего у них не брала. Лишь бы не лезли. Да и меньше привлекая внимание к себе, хочется верить, что не полезут лишний раз...».На «Клерке» еще в том году писали, что люди боялись льгот по коронавирусу. Как раз из-за того, что назад потом потребуют: