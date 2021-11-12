💳 Visa снижает комиссию для крупных онлайн-магазинов. Помог спор с Wildberries

Платежная система Visa снижает тарифы за оплату картами для крупных онлайн-магазинов. С 1 февраля 2022 года он составит от 1,2 до 1,5%.

Эту комиссию (интерчейндж) магазин платит магазин банку — это часть комиссии за эквайринг. Сейчас интерчейндж составляет от 1,9 до 2,4%.

Программа для онлайн-магазинов будет действовать три года.

Годовой объем оплат на сайте магазина — от 25 млрд до 150 млрд. Комиссия будет 1,4% для оплат по типу Apple Pay и 1,5%, если вводятся данные карты.

Если годовой объем превысит 150 млрд руб., то размер комиссии для Apple Pay составит 1,2%, для карточных — 1,3%.

На торговой площадке должна отсутствовать ценовая дискриминация по картам Visa.

По критериям уже подходят магазины Wildberries (онлайн-оборот 413,2 млрд руб.) и Ozon (197 млрд руб.).

Кроме крупных маркетплейсов льготные тарифы с 9 июля 2022 года установлены для онлайн-магазинов мебели и товаров для дома с большим объемом продаж, с 6 августа 2022 года — для крупных онлайн-магазинов бытовой техники.

Здесь вполне подойдут Ситилинк» (132,7 млрд руб.), DNS (116,7 млрд руб.), «М.Видео» (113,2 млрд руб.).

Решение снизить тарифы в платежной системе приняли после спора с маркетплейсом Wildberries.

По материалам «РБК».