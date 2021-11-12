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ИП на УСН слетел с 15% до 6% после переезда в другую налоговую. Что делать?

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Рубрика УСН
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При смене адреса ИП есть немалый шанс слететь с УСН, либо слететь с одной ставки на другую. Бухгалтеры рекомендуют отслеживать сразу, и если случилось — придется ехать в налоговую. Хотя есть случаи, когда все через ТКС решилось.

Поделился наш подписчик.

«В конце прошлого года ИП (я) подал заявление на переход с УСН 15% на 6% при личном визите в налоговой, заявление с печатью на руках. В октябре этого года я сменил прописку и налоговую.

Сегодня в кабинете Налог.ру обратил внимание на то что ставка УСН показывается 15%, как будто смены и не было никакой. Написал через личный кабинет письмо на смену ставки и приложил скан заявления.

Вопрос — нужно ли еще сделать какие-то дополнительные действия чтобы точно не было сюрпризов от новой налоговой?».

УСН не так проста, как кажется. Подробно об этом режиме вы можете узнать из авторского курса «Упрощенная система налогообложения: все новое, что нужно знать бухгалтеру и ИП».

Случай с потерей ставки не единичный. В комментариях несколько подобных описали:

«У меня была похожая ситуация, перешли с 15 на 6, заявление подавали через СБИС, отработали 2 года, в этом году предстаёт требование о том, что мы сдали отчет не по той системе налогообложения. Позвонила, сказали по тем отправить заявление с протоколом, которое отправляли, после этого сами у себя все поправили в базе ИФНС. Лично никуда не ездила».

Здесь человеку повезло, ехать не пришлось. А в других случаях пришлось кататься в инспекции, причем и в старую, и в новую.

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