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Клиенты говорят, что у ВТБ классные тарифы и техподдержка, но очень ругают интернет-банк

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Рубрика Банки
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Читатели «Клерка» хвалят сотрудников ВТБ, но считают, что клиент-банк можно сделать лучше.

Из последних новостей о банке:

Не так давно мы просили написать отзывы о банке ВТБ для «Рейтинга компаний». И выяснилось, что:

  • банк хорош, но клиент-банк прям совсем не очень;
  • к зарплатному проекту много вопросов;
  • хорошие менеджеры;
  • удобные тарифы;

Например, пишут так:

«Клиент-банк действительно убогий! Пожалуй самый убогий из всех, с кем мне приходилось работать, а это не мало, поверьте! Даже странно для такого „крутого“ банка. А так... претензий нет. Даже со 115-ФЗ не пристают. Не то,что другой наш банк, только и строчим анкеты и копии доков.»

Про плюсы:

«Доброжелательные и пытающиеся сделать все от них зависящее сотрудники в офисе на первой линии.

Отличная техподдержка, если пробиться за барьер из „Маринок“.

Лучшие условия и процентные ставки по депозитам для ЮЛ от 1-го дня.

Самое главное, никаких „экосистем“: банк занимается своим банковским делом, не достает бестолковыми сервисами.

Вход и авторизация в клиент банк без всяких СМС, через генератор разовых паролей (опционально).»

А вот так наши читатели пишут про зарплатный проект ВТБ:

«Из плюсов: хорошие менеджеры в самом отделении банка, на 100% устраивает сопровождение, очень нравятся проводимые в последнее время вебинары по вэд, рискам и т.д.

НО. Ужасный зарплатный проект, и сам банк-клиент. Частые технические сбои. Не далее, как 05.08 — было не загрузить реестры от слова совсем. По техническим причинам. В день выплаты зарплаты — это прям критично и заставило понервничать.

Настройка отправлений реестров по зарплатному проекту — „просто песня“. Постоянно переживаю — ушло не ушло. И если не ушло, то по какой причине. Одно радует — менеджер по зарплатному проекту — старается всегда помочь как может. Хоть на этом спасибо.»

Что скажете, коллеги? Пользуетесь ВТБ? Напишите, как вам банк.

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Хотите узнать, как получать деньги сразу после поставки?