Налоговики отказали компании в вычетах по НДС и доначислили миллионы за «нетипичные взаимоотношения с контрагентами». Нетипичность была в том, что дебиторку два контрагента у третьго взыскивать не спешили, несмотря на ликвидацию должника.

В компании из нашей истории налоговики перетрясли всех контрагентов в подозрительной цепочке по НДС, и нашли нетипичные взаимоотношения у троих из них. Кроме условий по сделкам, их заинтересовала дебиторская задолженность, которую не взыскивали даже при ликвидации.

Дело № А09-211/2021. Решение первой инстанции можно скачать во вложении. Апелляция и кассация оставили его в силе.

Налоговики провели выездную налоговую проверку в компании (А) и по ее результатам доначислили штраф 448 988 рублей, НДС за 2 квартал 2017 года в сумме 2 244 940 руб. и пени по НДС на сумму 592 614 руб. 27 коп. Компания попыталась его оспорить в УФНС, и после неудачи отправилась в суд.

Казалось бы, все было у контрагентов хорошо. Договор есть, все документы по сделкам есть. Но налоговики отметили нетипичный характер взаимоотношений между ними:

со спорным контрагентом (Б) — нет конкретных условий по поставке товара;

кроме того, у спорного контрагента тоже есть в партнерах подозрительная компания (В);

со всеми контрагентами договоры на условиях 100% предоплаты, а с одним — отсрочка оплаты.

Налоговики пришли туда со встречкой и обнаружили, что самостоятельно эта компания (Б) какую-либо деятельность вести не может (нет оборудования, персонала, и расходов на все это), а директор вообще номинал и числится еще в 9 компаниях.

Кстати, декларацию по НДС за 2017 год там подали нулевую, в результате появился разрыв в полтора миллиона.

В итоге, компания Б осталась должна компании В крупную сумму за товар в размере 10 147 130 руб. 32 коп. Взыскивать ее не спешили вплоть до самой ликвидации компании Б. В свою очередь, компания А была должна компании Б 14 591 187 руб. 72 коп., которые с нее также не пытались взыскать.

Налоговики подняли все цепочки контрагентов и допросили сотрудников этих компаний. Те, кроме прочего, указали, что с компанией Б они общались по номерам телефонов и адресам электронной почты, которые на поверку принадлежали компании А.

В совокупности все доводы налоговиков убедили суд в том, что сделки между компаниями А, Б и В были фиктивные. Один из доводов — наличие задолженности, которую контрагент не спешит взыскивать, даже видя его ликвидацию.

А вот как это дело прокомментировал налоговый адвокат Вячеслав Василевский:

«Оплата не упомянута среди обязательных условий для вычета (п. 1 ст. 172 НК). Поэтому его могут одобрить и при непогашенном долге. Это ясно хотя бы из постановлений арбитражных судов Волго-Вятского округа от 04.09.2018 № А29-7436/2016, Уральского округа от 28.09.2018 № Ф09-5634/18 и Центрального округа от 16.01.2017 № А09-12978/2015.

Но подобные решения принимают, когда установлена реальность операций.

Ее проще доказать, если стороны не забыли о задолженности. Это может быть видно из действий контрагента. Например, если он ранее обратился в суд для взыскания денег. Так решил Арбитражный суд Уральского округа, признавая законность вычета НДС (постановление от 31.03.2017 № Ф09-7215/16)».