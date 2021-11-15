Налоговики требуют пересдать 2-НДФЛ по 60 иностранцам из-за пробела в номере паспорта

Серия и номер в российском паспорте пишутся через пробел. По паспортам разъяснений и конкретных регламентов нет, но налоговики могут докопаться даже до пробела.

Спрашивает наш подписчик.

«А мне тут странноватое требование прилетело: 2-НДФЛ просят пересдать, ну и вызов в ИФНС.

Суть такова: у иностранца в паспорте номер ID2345678, в 1С было забито так: серия ID, номер. Налоговики требуют пересдать, не соответствует документ по номеру, при получении ИНН.

У них в системе слитно номер и буквы, а мы предоставили раздельно».

По словам автора, у них 60 иностранцев, и платить по 500 руб. за каждого при пересдаче не хотелось бы.

В комментариях посоветовали сходить на прием к руководителю инспекции и заодно потребовать у налоговиков документ, которым установлено, как писать правильно.

А кто-то считает, что налоговики правы. В иностранных паспортах нет серии, только номер. Например, как вот в этом примере:

Вообще, российский паспорт в 2-НДФЛ вбивают с пробелом между серией и номером. По поводу иностранных пишут, что нужно вбивать так, как в самом паспорте указано. И рекомендовали посмотреть, как в самих паспортах пишут, и на этом строить свою позицию для налоговиков.