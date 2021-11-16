❗ Субсидию за нерабочие дни освободят от налога, а выплаты сотрудникам по МРОТ – от НДФЛ и взносов

Внесут поправки в НК, согласно которым господдержка пострадавшему бизнесу не будет облагаться налогами.

Накануне мы рассказывали, что бизнес беспокоится по поводу налогообложения субсидий, ведь в списке необлагаемых доходов в статье 251 НК их нет. И вот этот вопрос скоро разрешится.

Во-первых, сама субсидия за нерабочие дни будет освобождена от налога на прибыль и от налога по УСН. Во-вторых, выплаты сотрудникам в пределах МРОТ в фирмах, получивших субсидию на нерабочие дни, освободят от НДФЛ и взносов.

Эти налоговые льготы обсуждали на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Такие поправки в НК будут внесены ко второму чтению законопроекта № 1258307-7.

Пока они не опубликованы. Второе чтение запланировано на 17 ноября.

Как только текст проекта ко второму чтению будет размещен в базе Госдумы, мы сообщим об этом. Следите за нашими новостями.