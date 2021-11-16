❗ Субсидию за нерабочие дни освободят от налога, а выплаты сотрудникам по МРОТ – от НДФЛ и взносов

Внесут поправки в НК, согласно которым господдержка пострадавшему бизнесу не будет облагаться налогами.
Накануне мы рассказывали, что бизнес беспокоится по поводу налогообложения субсидий, ведь в списке необлагаемых доходов в статье 251 НК их нет. И вот этот вопрос скоро разрешится.
Во-первых, сама субсидия за нерабочие дни будет освобождена от налога на прибыль и от налога по УСН.
Во-вторых, выплаты сотрудникам в пределах МРОТ в фирмах, получивших субсидию на нерабочие дни, освободят от НДФЛ и взносов.
Эти налоговые льготы обсуждали на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Такие поправки в НК будут внесены ко второму чтению законопроекта № 1258307-7.
Пока они не опубликованы. Второе чтение запланировано на 17 ноября.
Как только текст проекта ко второму чтению будет размещен в базе Госдумы, мы сообщим об этом. Следите за нашими новостями.
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