⚖️💰 У клиента Сбербанка похитили со счетов более 30 млн. руб. Он смог отсудить только 18

Житель Санкт-Петербурга отсудил у Сбербанка 17,9 млн по иску о пропаже денег с его VIP-счетов. Изначально сумма требования была более 40 млн.
Решение Красносельского районного суда во вложении.
Истец хотел взыскать с банка неустойку, компенсацию морального вреда, убытки на общую сумму более 41,5 млн руб. И заодно просил назначить штраф в 50% от присужденной суммы.
Все началось с того, что он открыл в банке несколько счетов, ему присвоили статус VIP-клиента и закрепили за ним персонального менеджера. Тот убедил истца, что деньги можно размещать на определенных счетах, дающих максимальный процент. В феврале прошлого года истец обнаружил, что с его счетов списали более 30 млн рублей.
Банк на претензии ответил отказом, клиент обратился в полицию, где возбудили уголовное дело по ст. 159 УК (мошенничество).
И заодно клиент обратился с гражданским иском. Представители банка утверждали в суде, что все операции были клиентом одобрены. И показали копии банковских документов с его подписью (оригиналы изъяли в материалы уголовного дела).
Суд назначил почерковедческую экспертизу, и обнаружил, что часть подписей была сделана не истцом. Но в некоторых случаях истец в банк являлся и вводил пин-код.
Суд в итоге удовлетворил требования частично. Он взыскал с ПАО «Сбербанк» в его пользу 10 500 000 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1 450 554 рублей, компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей, штраф в размере 5 985 277 рублей. Всего 17,95 млн.
Стороны с решением не согласны и подали апелляционную жалобу.
Хватит гуглить ответы на профессиональные вопросы! Доверьте их экспертам «Клерка». Завалите лучших экспертов своими вопросами, они это любят!
Ответ за 24 часа (обычно раньше).
Вся информация про безлимитные консультации здесь.