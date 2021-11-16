⚖️💰 У клиента Сбербанка похитили со счетов более 30 млн. руб. Он смог отсудить только 18

Житель Санкт-Петербурга отсудил у Сбербанка 17,9 млн по иску о пропаже денег с его VIP-счетов. Изначально сумма требования была более 40 млн.

Решение Красносельского районного суда во вложении.

Истец хотел взыскать с банка неустойку, компенсацию морального вреда, убытки на общую сумму более 41,5 млн руб. И заодно просил назначить штраф в 50% от присужденной суммы.

Все началось с того, что он открыл в банке несколько счетов, ему присвоили статус VIP-клиента и закрепили за ним персонального менеджера. Тот убедил истца, что деньги можно размещать на определенных счетах, дающих максимальный процент. В феврале прошлого года истец обнаружил, что с его счетов списали более 30 млн рублей.

Банк на претензии ответил отказом, клиент обратился в полицию, где возбудили уголовное дело по ст. 159 УК (мошенничество).

И заодно клиент обратился с гражданским иском. Представители банка утверждали в суде, что все операции были клиентом одобрены. И показали копии банковских документов с его подписью (оригиналы изъяли в материалы уголовного дела).

Суд назначил почерковедческую экспертизу, и обнаружил, что часть подписей была сделана не истцом. Но в некоторых случаях истец в банк являлся и вводил пин-код.

Суд в итоге удовлетворил требования частично. Он взыскал с ПАО «Сбербанк» в его пользу 10 500 000 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1 450 554 рублей, компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей, штраф в размере 5 985 277 рублей. Всего 17,95 млн.

Стороны с решением не согласны и подали апелляционную жалобу.