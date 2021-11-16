Если директора или учредителя компании вызывают на допрос в налоговую в качестве свидетеля, как ему подготовиться? И чего ожидать? Он просто предоставил адрес своей компании под переезд.
Спрашивает наш подписчик.
«Одному из учредителей пришла повестка на допрос из налоговой, приглашают поговорить в качестве свидетеля по финансово-хозяйственной деятельности организации. К чему быть готовым, как себя вести там?».
Вообще, с допросом самые актуальные советы — это к нему подготовиться и не ходить туда одному. Крайне желательно, обе рекомендации выполнить с адвокатом.
В комментариях пишут:
«Я только со стороны наблюдала — в полиции за соседним столом бухгалтера допрашивали — на все вопросы отвечала „не знаю“ или „не помню“. К моей подруге-главбуху во время декрета домой приходили на беседу — тоже сказала, что ничего не помнит. И в суде в коридоре две судьи обсуждали кого-то: „как же, 20 лет стажа главбухом, а здесь все забыла“. Наверное, и правда, лучше не знать и не помнить».
По словам автора, учредитель только адрес компании предоставил для переезда. Чем занимается компания — он не особо в курсе.
Прокомментировала Александрина Гин, партнер юрфирмы «Гин и партнеры».
«При принятии решения, ходить или нет на допрос, участнику нужно, в первую очередь, понимать, зачем это делать? Какую пользу организации принесет допрос или, может, только навредит?
В описанной ситуации участника вызывают, скорее всего, потому, что организация находится по адресу его регистрации.
И все бы ничего, если бы участник имел представление о ФХД компании. Если же он толком не может объяснить, чем занимается организация, такой допрос может иметь неприятные последствия (вплоть до внесенияв ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений об участнике).
Отсюда вывод: в данной ситуации лучше не ходить, сославшись на болезнь (контакт с ковид-положительными — необходимость карантина) и пр.
При направлении повторной повестки о вызове на допрос участника — подготовиться к допросу, обратившись к налоговому юристу/адвокату, и сходить на допрос в его сопровождении».
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