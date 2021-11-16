Кто работал с сервисом Scloud? Хотим знать ваше мнение

«Клерку» очень нужны ваши отзывы о сервисе Scloud для «Рейтинга компаний».

Scloud — это сервис облачной 1С для малого, среднего и крупного бизнеса. Удивительно, но на «Клерке» пока отзывов о нем не было. Вы можете быть первыми.

Еще они едут на «Клерке» очень крутой блог. Вот самые интересные публикации:

В интернете мнения о сервисе разные. Есть, где пользователя все устраивает:

«С Scloud работаю более четырех лет. За все это время не скажу что часто, но в работе возникали проблемы (не со стороны сервиса). И мне всегда помогали! Проблему решали практически сразу. Главное оставляйте заявку через личный кабинет и они ее сразу увидят. Поддержка круглосуточная. Нужна была консультация/помощь специалиста 1С, т. к. обратилась в конце рабочего дня, мне перезвонили на следующий день, все объяснили, рассказали, научили».

Бывают и недовольные:

«Перешел в данное облако 30 июня, сразу захотел подключить 1С-отчетность вместе с сертификатом. Тут же говорят у нас акция подключайтесь все будет ок. Оплачиваю, и тут выясняется что сертификационный центр с котором они сотрудничают не прошел еще аккредитацию, хотя ФЗ об изменениях начинал действовать с 01.07.2021.

То есть, продавая услугу, они уже знали что не смогут предоставить. Общаюсь с продажниками, говорят, мы не знали. Как вы могли не знать, продавая 30 числа, если 01.07 наступает дата, когда нельзя уже получить услугу.

Говорят, можно оформить возврат услуги 1С-отчетность, а за облако нет. Вот зачем мне это облако без отчетности?

На следующий день сертификацию возобновили и мою проблему решили. Но осадок от того стечения обстоятельств остался».

Главное, проблему решили, а не оставили с мыслью «само рассосется».

Друзья, а вы работали с сервисом? Расскажите ваши впечатления, а мы передадим их владельцам.

Ждем ваши отзывы.