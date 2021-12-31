Как изменится оплата труда медработников в декабре 2021 года

О необходимости повышения зарплаты медикам политики и чиновники говорят давно, и в пандемию коронавируса вопрос достойной оплаты труда врачей и медсестер встал особенно остро. Поэтому в Министерстве здравоохранения разработали проект, касающийся условий оплаты труда врачей, среднего и младшего медперсонала. Эксперимент начнется 1 декабря 2021 года в некоторых регионах России.

В чем суть эксперимента

Проект предполагает изменение подхода к расчету заработной платы медиков. Будут учитывать такие составляющие:

расчетную величину, равную 13 617 ₽,

коэффициент сложности работы, основанный на должностных обязанностях сотрудника — от 3,13 единиц для заведующих отделами до 1 для санитаров и сестер-хозяек — изучите полный перечень коэффициентов,

коэффициент региональной дифференциации — устанавливается для каждого региона на основе данных Росстата о медианной заработной плате в этом регионе — посмотреть можно в проекте.

Появятся также стимулирующие выплаты — процентные надбавки за интенсивность работы, результаты работы и профессионализм. Суммы доплат планируется высчитывать, исходя из суммы заработной платы:

20% к окладу за работу в домах ребенка и госпиталях ветеранов войн, 25% — для медперсонала, работающего в сельской местности, 30% — для мобильных бригад и фельдшерско-акушерских пунктов, участковых терапевтов и педиатров и их медсестер, врачей-специалистов за оказание помощь в амбулаториях и стационарах, 60% — бригадам скорой помощи и санитарной авиации, 15% — за наставничество, 10-20-30% — за наличие второй, первой или высшей категории.

В медицинских учреждениях сформируют премиальные фонды, из которых будут поступать выплаты персоналу:

20% — участковым врачам, педиатрам и их медицинским сестрам, 30% — младшему персоналу, 40% — врачам-специалистам стационаров и заведующим отделений, 10% — другим медработникам.

Дополнительные компенсации, сумма которых составит от 10 до 60%, получат:

сотрудники медучреждений, расположенных в местности с особыми климатическими условиями,

сотрудники, трудящиеся на Крайнем Севере, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке,

работники на местах с вредными или опасными условиями, например, ухаживающие за туберкулезными, психиатрическими, ВИЧ-больными,

работающие в ночное время и сверхурочно,

совмещающие должности,

те, у кого расширен круг обязанностей,

те, кто работает за отсутствующих сотрудников,

допущенные к государственной тайне.

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Где введут новые правила

Пока для введения пилотных условий определены следующие регионы:

Белгородская область, Курганская, Оренбургская, Омская, Тамбовская, республика Саха, город Севастополь.

Срок эксперимента: с 1 декабря 2021 по 31 марта 2022 года.

Если схема вознаграждения медиков хорошо себя покажет за это время, то ее введут на постоянной основе на территории всей России. Об этом сказали представители Министерства здравоохранения.

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