Поменялись признаки недвижимости для налога на имущество

Разделение имущества на движимое и недвижимое для определения объекта налогообложения будет идти по другим правилам. Верховный суд раскритиковал мнение ФНС по этому вопросу и высказал свою точку зрения.

Вышел обзор судебной практики № 3 за 2021 год.

До недавнего времени основными признаками того, что имущество компании является недвижимым, были:

прочная связь вещи с землей;

невозможность раздела вещи без разрушения, повреждения вещи или изменения ее назначения, а также соединения вещей для использования по общему назначению.

Верховный суд указал, что имеет значениевыступали ли объекты ОС движимым имуществом

Нужно исходить из правил бухучета: если имущество по ОКОФ — оборудование, а не здание или сооружение, то оно движимое.

Суд рассматривал дело по начислению компании налога на имущество за энергоустановку. ФНС считала ее недвижимостью. По мнению ВС, это не так.

Об этой позиции Верховного суда ФНС поведала в письме № БС-4-21/15939@ от 15.11.2021

В нем говорится, что ранее изданные письма ФНС по вопросам о критериях разграничения видов имущества (движимое или недвижимое) в целях применения главы 30 НК действуют в части, не противоречащей этим новым разъяснениям.