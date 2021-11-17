Поменялись признаки недвижимости для налога на имущество

Разделение имущества на движимое и недвижимое для определения объекта налогообложения будет идти по другим правилам. Верховный суд раскритиковал мнение ФНС по этому вопросу и высказал свою точку зрения.
Вышел обзор судебной практики № 3 за 2021 год.
До недавнего времени основными признаками того, что имущество компании является недвижимым, были:
- прочная связь вещи с землей;
- невозможность раздела вещи без разрушения, повреждения вещи или изменения ее назначения, а также соединения вещей для использования по общему назначению.
Даже ребенок знает, что станок — это движимое имущество...Но не налоговикиВерховный суд указал, что имеет значение, выступали ли объекты ОС движимым имуществом на момент их приобретения.
Нужно исходить из правил бухучета: если имущество по ОКОФ — оборудование, а не здание или сооружение, то оно движимое.
Суд рассматривал дело по начислению компании налога на имущество за энергоустановку. ФНС считала ее недвижимостью. По мнению ВС, это не так.
Разделяем движимое и недвижимое имущество для налоговых целей: критерий от Верховного судаОб этой позиции Верховного суда ФНС поведала в письме № БС-4-21/15939@ от 15.11.2021.
В нем говорится, что ранее изданные письма ФНС по вопросам о критериях разграничения видов имущества (движимое или недвижимое) в целях применения главы 30 НК действуют в части, не противоречащей этим новым разъяснениям.
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