Налоговики заблокировали счет несколько лет назад и забыли об этом. Как исправить ситуацию?

Бухгалтеры советуют, как снять блокировку счета, которая висит уже несколько лет. Нужно писать налоговикам и прикладывать документы об отсутствии причин для блокировки. В некоторых случаях придется лично ехать в ИФНС.

Спрашивает наш подписчик.

«Подскажет ли кто, какой срок исковой давности у приостановлений операция по счётам? В 2019-м „выставили“ приостановление по требованию от 2015-го (что уже плохо), требования не было — проверяли. Деньги так и не сняли, но блокировка счёта висит до сих пор. Хотим заняться хорошими делами, а партнеры говорят, что при проверке мы плохие. Задолженность перед бюджетом на данный момент отсутствует. Спасибо.

Статья 76 НК говорит, что до исполнения. Но в данном случае долгов нет, а лишнее снимать не хочется, вдруг они забыли про блокировку».

Банки блокируют счет не только по указке налоговиков. Иногда они делают это по своей инициативе. Смотрите запись вебинара « Инструменты для снижения риска блокировки счёта » от руководителя департамента банка по делам малого и среднего бизнеса.

В комментариях пишут:

«Может быть, отчётность забыли сдать? Или налоговая „забыла“ принять? У нас по мертвому предприятию, когда мы его захотели реанимировать, счет был заблочен из-за „несданной“ нулевой декларации по налогу на имущество 3-х летней давности. Мы отправляли ее в свое время почтой с уведомлением. Нашли квиток с отметкой о получении, предъявили в ИФНС, блок сняли».

Автор пишет, что компания работает, остановок не было, долгов по налогам, пеням — нет. Вот что ему посоветовали сделать:

«Пишите в ФНС, прикрепляйте платежку или выписку, и сверку расчетов, и письмо с просьбой о снятии. И ещё надо дозваниваться. С 3 попытки сняли. Тоже самое было. И сумма смешная.

В суд идти бессмысленно в этой ситуации. Срок давности не пропущен, потому что нарушение права не прекратилось. А значит, никакой срок ещё не начался. А еще суд — это очень долго, пока назначат. Быстрее идти первым вариантом. Другой вопрос, можно взыскать убытки постараться, но это уже другая история».

Кто-то пишет, что ИП в ИФНС №33 по Москве пять раз катался, пока сняли блокировку. У автора, как оказалось, та же инспекция.