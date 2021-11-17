Налоговики заблокировали счет несколько лет назад и забыли об этом. Как исправить ситуацию?

Бухгалтеры советуют, как снять блокировку счета, которая висит уже несколько лет. Нужно писать налоговикам и прикладывать документы об отсутствии причин для блокировки. В некоторых случаях придется лично ехать в ИФНС.
Спрашивает наш подписчик.
«Подскажет ли кто, какой срок исковой давности у приостановлений операция по счётам? В 2019-м „выставили“ приостановление по требованию от 2015-го (что уже плохо), требования не было — проверяли. Деньги так и не сняли, но блокировка счёта висит до сих пор. Хотим заняться хорошими делами, а партнеры говорят, что при проверке мы плохие. Задолженность перед бюджетом на данный момент отсутствует. Спасибо.
Статья 76 НК говорит, что до исполнения. Но в данном случае долгов нет, а лишнее снимать не хочется, вдруг они забыли про блокировку».
В комментариях пишут:
«Может быть, отчётность забыли сдать? Или налоговая „забыла“ принять? У нас по мертвому предприятию, когда мы его захотели реанимировать, счет был заблочен из-за „несданной“ нулевой декларации по налогу на имущество 3-х летней давности. Мы отправляли ее в свое время почтой с уведомлением. Нашли квиток с отметкой о получении, предъявили в ИФНС, блок сняли».
Автор пишет, что компания работает, остановок не было, долгов по налогам, пеням — нет. Вот что ему посоветовали сделать:
«Пишите в ФНС, прикрепляйте платежку или выписку, и сверку расчетов, и письмо с просьбой о снятии. И ещё надо дозваниваться. С 3 попытки сняли. Тоже самое было. И сумма смешная.
В суд идти бессмысленно в этой ситуации. Срок давности не пропущен, потому что нарушение права не прекратилось. А значит, никакой срок ещё не начался. А еще суд — это очень долго, пока назначат. Быстрее идти первым вариантом. Другой вопрос, можно взыскать убытки постараться, но это уже другая история».
Кто-то пишет, что ИП в ИФНС №33 по Москве пять раз катался, пока сняли блокировку. У автора, как оказалось, та же инспекция.
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