❗ Субсидию за нерабочие дни освободили от налогов

Субсидия за нерабочие дни не будет облагаться налогом на прибыль. Поправки внесли в статью 251 НК, которая регулирует список необлагаемых доходов.
Законодатели не стали прописывать там новую субсидию отдельно.
Просто переписали подпункт 60 пункта 1, который ввели ранее из-за прошлогодних субсидий.Вот как он звучит сейчас и как будет звучать после принятия закона.
|пп. 60 п. 1 ст. 251 НК (как было)
|пп. 60 п. 1 ст. 251 НК (как стало)
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При определении налоговой базы не учитываются следующие доходы:
в виде субсидий, полученных из федерального бюджета в связи с неблагоприятной ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, налогоплательщиками, включенными по состоянию на 1 марта 2020 года в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и ведущими деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения указанной инфекции, перечень которых утверждается Правительством
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При определении налоговой базы не учитываются следующие доходы:
в виде субсидий (за исключением субсидий на компенсацию процентных ставок по кредитам), полученных из федерального и (или) регионального бюджета в связи с неблагоприятной ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, налогоплательщиками, включенными по состоянию на дату получения субсидии в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, и (или) относящиеся к социально ориентированным некоммерческим организациям
Эта норма применяется, в том числе, и упрощенцами, так как доходы для целей налогообложения УСН определяются в порядке, аналогичном налогу на прибыль.Законопроект с такой поправкой в НК сегодня принят во втором чтении.
Субсидия бизнесу за нерабочие дни: кому, когда и как
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