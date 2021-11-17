Семьи с детьми освободили от НДФЛ с продажи квартир

При любом сроке владения жильем его можно будет продать без НДФЛ. Приняты поправки в НК. Но это льготное правило распространяется только на определенные категории владельцев жилья.
Критерии перечислены в пункте 2.1 статьи 217.1 НК.
Условия освобождения от НДФЛ следующие:
- налогоплательщик — это родитель не менее 2 детей в возрасте до 18 лет (24 — если они студенты) или ребенок из такой семьи;
- в этом году или не позднее 30 апреля следующего года семья покупает другую квартиру;
- площадь новой квартиры или ее кадастровая стоимость больше, чем у старой;
- кадастровая стоимость старой квартиры менее 50 млн. рублей;
- на момент продажи старой квартиры членам семьи не принадлежат более 50 % в другой квартире, которая по площади или кадастровой стоимости лучше, чем новая квартира, которую семья покупает.
Норма будет применяться задним числом, в отношении доходов, полученных с 1 января 2021 года.
Законопроект с такими поправками принят сегодня во втором чтении.
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