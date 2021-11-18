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Как не превратить бизнес в уголовное дело. Бесплатный вебинар уже завтра

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Рубрика Проверки
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Налоговики совместно с полицией могут прийти с проверкой. Если вы будете готовы к их визиту и заранее просчитаете и минимизируете риски уголовки — будет проще. А как это сделать — расскажем на вебинаре.

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «За что главбуху и директору прилетит уголовное дело». Он пройдет завтра, 19 ноября, начало в 13:00 по Москве.

Самое главное, что будем разбирать:

  • как быть готовым к обыску в организации;
  • как просчитывать уголовно-правовые риски финансово-хозяйственной деятельности.

Спикер — Сергей Лашин, управляющий партнер Адвокатского бюро Свердловской области.

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