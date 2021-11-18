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Если во время больничного платили зарплату, а не пособие, от ФСС ничего не будет

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Рубрика Больничные
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Бухгалтер боится санкций от ФСС за то, что не учитывала больничные от работников и просто выплачивала зарплату работникам во время болезни. Но тут скорее собственник возмутится.

Спрашивает наш подписчик.

«Подскажите, что будет если не учесть (подать) электронный больничный? Малюсенькое ООО. Больничные не учитывались. Выплачивалась ЗП, а „синяя бумажка“ ложилась в стол. Возможно ли продолжить так работать с электронными больничными?».

В комментариях пишут, что ничего не будет, так как у ФСС в этом случае денег не берут. Но прямые выплаты экономят средства работодателя.

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Еще советуют в ФСС написать просьбу данный больничный не оплачивать.

А кто-то о своем случае рассказывает:

«Мой работодатель как узнал, что больничный на 4-й день за счет ФСС и выплаты прямые, а не мифический зачет, сразу обязал меня рассчитывать и подавать сведения».

Читайте также, о болезни сотрудников работодатели будут узнавать от ФСС в режиме онлайн.

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