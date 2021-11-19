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Когда плательщики АУСН будут сдавать в ПФР формы СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ и СЗВ-ТД

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Рубрика АУСН
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В общем случае плательщики АУСН не должны сдавать сведения по форме СЗВ-СТАЖ. Но есть обширный перечень исключений, когда это придется делать. По СЗВ-М исключений меньше. А СЗВ-ТД придется сдавать, как и раньше.

Такая норма заложена в законопроекте с поправками в закон о персонифицированном учете 27-ФЗ.

Сдавать СЗВ-СТАЖ придется в отношении следующих лиц:

  • ликвидаторов аварии на ЧАЭС;
  • работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
  • работающих в сельском хозяйстве;
  • которые находились в отпуске по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет;
  • которые работали в навигационный период на водном транспорте или в сезонных отраслях промышленности;
  • находились в отпуске без содержания;
  • исполнителей по договорам ГПХ, авторского заказа, об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства, издательским лицензионным договорам, лицензионным договорам о праве на использования произведения науки, литературы, искусства;
  • других лиц, работающих не по трудовому договору.
В общем, не отчитываться по форме СЗВ-СТАЖ можно только по работникам, с которыми заключены трудовые договоры и которые весь год работали, не брали отпуск без содержания.

Форму СЗВ-М также в общем случае сдавать не надо будет. За исключением сведений о следующих лицах:

  • исполнители по договорам ГПХ, авторского заказа, об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства, по издательским лицензионным договорам, лицензионным договорам о праве на использования произведения науки, литературы, искусства;
  • другие лица, работающих не по трудовому договору.
Форму РСВ плательщики АУСН не сдают. Сведения о зарплатах сотрудников в ПФР будут передавать налоговики. Делать это они будут ежемесячно до 15 числа.

Освобождение от формв СЗВ-ТД не предусмотрено. Этот отчет придется сдавать, как обычно.

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