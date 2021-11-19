Налоговики отчитались, как они обелили общепит

Налоговики с начала года взялись за обеление общепита. А именно, применяет ли общепит онлайн-кассы. Эксперт считает, что с учетом пандемии, это очень «вовремя».

Об этом рассказывают на сайте налоговиков по республике Бурятия.

Налоговики промониториили предприятия общепита и выявили те, которые не используют кассы. Им направили уведомления о рисках такого поведения. Часть предпринимателей исправились, а часть — продолжили работать как раньше.

Инспекторы сообщили о 40 проверках таких предприятий. И напомнили, что за повторное нарушение, при сумме расчетов более 1 млн, по ст. 14.5 КоАП возможно наказание — приостановка деятельности на 90 суток.

Прокомментировал Владислав Каминский, управляющий партнер ЮК «Каминский, Степанов и партнеры», эксперт по налогам и банкротству.

«Да, действительно, ФНС решила взяться за ресторанный бизнес в самый „подходящий“ момент: когда уже второй год отрасль терпит убытки, официально являясь пострадавшей. Однако, несмотря на эффективность нового ПО, рестораторы, по моим наблюдениям, пытаются оставаться в „наличной зоне“ так долго, как получится. По-другому выжить, оставаясь всегда „крайними“ при любых QR-режимах и во всевозможные ковидные выходные выходные, нельзя».

Светлана Петропольская, совладелец ЮК URVISTA, оценивает проект налоговиков по обелению общепита положительно. Эксперт убеждена, что выводить на чистую воду бизнес, который скрывает часть выручки, нужно. Добросовестных предпринимателей при этом карать не будут.