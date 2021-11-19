Вместо этого их кидают в невыясненные, якобы из-за неверного КБК. А потом присылают недоимку. У бухгалтеров мнение, что просто план по штрафам выполняют.

Спрашивает наш подписчик.

«Что происходит? Платежи по НДФЛ попадают в невыясненные, якобы неверный КБК. Но дело в том, что он верный! По второй фирме уже такая ерунда.

По одной „уточнила“ через ЛК, т.е. повторила тот же самый КБК, так они повесили на КБК транспортного налога! И сейчас шлют недоимку.

А сегодня по другой такая же ошибка прилетела. Что происходит? И как уточнять правильные реквизиты?».

В комментариях пишут, что ошибка в разных регионах выскакивает. Например, у автора Москва, а пишут, что и в Тверской области то же самое. А вот мнение, почему так:

«Просто по НДФЛ хорошо налажена система штрафов за нарушение срока уплаты, давно уже на автомате, поэтому велик соблазн платежи „не увидеть“».

Еще советуют проверить статус отправителя в платежке. И писать жалобу в управление.