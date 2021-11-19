Компания отбилась в суде от штрафов налоговиков за незаконные требования. Свежая практика

Налоговики могут потребовать кучу документов, но должны обосновать свои требования. Если же они требуют просто так, требования можно не исполнять. Но, возможно, придется с ними судиться, поскольку оштрафовать они все равно могут.

Дело № А33-277/2021, постановление АС ВСО можно скачать во вложении.

Компании выкатили штрафы в совокупности на 55 тысяч рублей из-за того, что она отказалась давать налоговикам документы по контрагентам. Штрафы она оспорила, и суды в трех инстанциях с ней согласились.

Дело прокомментировал налоговый адвокат Вячеслав Василевский.

У налоговиков есть два варианта запросить сведения. Это пункт 1 ст. 93.1 НК, в связи с налоговой проверкой, и п. 2 той же статьи — запрос «вне рамок» по конкретной сделке.

Первый довод в защиту компании — в спорных требованиях не сказано , что они оформлены в связи с налоговой проверкой. Нет в них и указания на конкретную сделку.

, что они оформлены в связи с налоговой проверкой. Нет в них и указания на конкретную сделку. Второй довод — компания не поняла, чего хотят налоговики и попросила разъяснений. Налоговики эту просьбу проигнорировали и своим бездействием не доказали законность требования.

и своим бездействием не доказали законность требования. А третий довод — согласно письму ФНС от 27.06.2017 № ЕД-4-2/12216@, налоговики, когда просят кипу документов, должны быть готовы аргументированно пояснить в вышестоящей инстанции и в суде, зачем им это надо. И заодно, сможет ли налогоплательщик их вовремя изготовить в иде копий и предоставить. Чего инспекторы не сделали.

«В комментируемом деле организация выиграла, поскольку в требовании вообще не было информации о сделках. Но споры, связанные с непредставлением документов по контрагенту, опасны. В них чаще побеждают налоговики. Суд может поддержать ИФНС и когда она запросила документы сразу по нескольким сделкам. И даже по операциям за длительный период. Например, за три года (постановление Арбитражного суда Московского округа от 24.08.2021 № А40-194238/2020).

Обоснованное требование законно и когда инспекции необходимо множество документов (постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 17.09.2021 № А65-29418/2020)» — указал адвокат.

В прошлом году на «Клерке» писали, как налоговики, опираясь на ст. 93 и 93.1 требовали вообще все документы за три года, без указания конкретной сделки.