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Компания отбилась в суде от штрафов налоговиков за незаконные требования. Свежая практика

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Рубрика Налоговые проверки
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Налоговики могут потребовать кучу документов, но должны обосновать свои требования. Если же они требуют просто так, требования можно не исполнять. Но, возможно, придется с ними судиться, поскольку оштрафовать они все равно могут.

Дело № А33-277/2021, постановление АС ВСО можно скачать во вложении.

Компании выкатили штрафы в совокупности на 55 тысяч рублей из-за того, что она отказалась давать налоговикам документы по контрагентам. Штрафы она оспорила, и суды в трех инстанциях с ней согласились.

Дело прокомментировал налоговый адвокат Вячеслав Василевский.

У налоговиков есть два варианта запросить сведения. Это пункт 1 ст. 93.1 НК, в связи с налоговой проверкой, и п. 2 той же статьи — запрос «вне рамок» по конкретной сделке.

  • Первый довод в защиту компании — в спорных требованиях не сказано, что они оформлены в связи с налоговой проверкой. Нет в них и указания на конкретную сделку.
  • Второй довод — компания не поняла, чего хотят налоговики и попросила разъяснений. Налоговики эту просьбу проигнорировали и своим бездействием не доказали законность требования.
  • А третий довод — согласно письму ФНС от 27.06.2017 № ЕД-4-2/12216@, налоговики, когда просят кипу документов, должны быть готовы аргументированно пояснить в вышестоящей инстанции и в суде, зачем им это надо. И заодно, сможет ли налогоплательщик их вовремя изготовить в иде копий и предоставить. Чего инспекторы не сделали.

«В комментируемом деле организация выиграла, поскольку в требовании вообще не было информации о сделках. Но споры, связанные с непредставлением документов по контрагенту, опасны. В них чаще побеждают налоговики. Суд может поддержать ИФНС и когда она запросила документы сразу по нескольким сделкам. И даже по операциям за длительный период. Например, за три года (постановление Арбитражного суда Московского округа от 24.08.2021 № А40-194238/2020).

Обоснованное требование законно и когда инспекции необходимо множество документов (постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 17.09.2021 № А65-29418/2020)» — указал адвокат.

В прошлом году на «Клерке» писали, как налоговики, опираясь на ст. 93 и 93.1 требовали вообще все документы за три года, без указания конкретной сделки.

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