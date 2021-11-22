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Ковидные субсидии быстрее получат те, у кого хорошая бухгалтерия

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Рубрика Субсидии для бизнеса
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Подать заявление на ковидную субсидию в размере МРОТ можно с 1 ноября до 15 декабря. Первыми подают те, у кого много работников и хорошо работает бухгалтерия, сказал глава ФНС.

А позднее всех — ИП без работников.

Ковидную выплату получили уже более 300 компаний. Средне время перечисления денег — два-три дня после подачи заявки.

«Первыми в программу входят те, у кого относительно большое количество персонала и, скорее всего, где более подготовленная бухгалтерская служба. В последних рядах остаются обычно ИП без наемных работников, часть из которых будут ждать 15 декабря, чтобы в последний момент успеть подать заявление», — рассказал Даниил Егоров.

На 19 ноября налоговики начислили субсидий в сумме 24 млрд рублей компаниям из пострадавших отраслей. А перечислили — около 22 млрд рублей.

Цитата по «РБК».

Для получения гранта в размере 12 792 рубля на каждого сотрудника надо подать заявление по форме КНД 1150127 до 15 декабря 2021 года. Налоговики сами рассчитают размер грант и пришлют уведомление, когда перечислят деньги.

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