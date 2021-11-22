Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

💸 Стало понятно, как ИП на ПСН платит 1% взносы в ПФР

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Индивидуальный предприниматель
Версия для печати

Предприниматели платят в ПФР 1% от суммы дохода более 300 тыс. рублей. ИП на ПСН должен считать их не с суммы фактически полученного дохода, а с потенциально возможного, пояснил Минфин.

Такой ответ дан в письме министерства от сентября 2021 года.

Доход предпринимателя на ПСН рассчитывается как потенциально возможный. Сумма фактически полученного дохода не важна.

Значит и при определении 1% взносов в ПФР с суммы более 300 тыс. рублей в год надо смотреть потенциально возможный доход.

Все остальные предприниматели уплачивают 1% от суммы фактически полученного дохода за год, превышающего 300 тыс. рублей.

«Клерк» можно не только читать, но и смотреть — классные бухгалтерские новости на нашем ютуб-канале.

Подборка полезных мероприятий

Разместить