💸 Стало понятно, как ИП на ПСН платит 1% взносы в ПФР

Предприниматели платят в ПФР 1% от суммы дохода более 300 тыс. рублей. ИП на ПСН должен считать их не с суммы фактически полученного дохода, а с потенциально возможного, пояснил Минфин.

Такой ответ дан в письме министерства от сентября 2021 года.

Доход предпринимателя на ПСН рассчитывается как потенциально возможный. Сумма фактически полученного дохода не важна.

Значит и при определении 1% взносов в ПФР с суммы более 300 тыс. рублей в год надо смотреть потенциально возможный доход.

Все остальные предприниматели уплачивают 1% от суммы фактически полученного дохода за год, превышающего 300 тыс. рублей.