Налоговики теперь прячут запросы по самозанятым в требования по РСВ

Инспекторы все больше интересуются взаимоотношениями компаний с самозанятыми. В требовании сначала пишут, что что-то с РСВ не бьется, а потом просят все акты по самозанятым. Что им на это отвечать?

Справшивает наш подписчик.

«ИФНС прислала требование: в ходе проведения камеральной проверки расчёта по страховым взносам выявлены ошибки при расчёте контрольных соотношений. И приложен протокол проверки КС. Но. В декларации всё бьется.

А если прочитать весь текст требования, выяснится, что ИФНС запрашивает акты по взаимоотношениям с самозанятыми за период с 12.09.19 по 15.11.21гг.

Так можно было?».

А в комментариях пишут, что не только автору поста такое прилетело. Автор пишет, что собирается ответить, что «в РСВ ошибок нет».

Ей ответили, что все лето так отвечали. Им вдогонку предлагают уточнить РСВ и 6-НДФЛ на определённые ФИО. А именно, ФИО самозанятых.

Вот мнение, откуда «ноги растут»:

«Интересно, у нас самозанятые ни в какие отчеты же вроде не попадают, они идут как поставщики. В РСВ их нет, в 6-НДФЛ нет. С чем они сравнивают, чтобы прислать протокол проверки? Может они подозревают что самозанятый превысил свой лимит в 2.4 млн и если он не был при этом ИП, то автоматом ваши отношения переходят в ГПХ. И тогда это СЗВ-М, штрафы и доплаты страховых. И вероятно, они отслеживают по чекам СЗ юрлиц, с которыми те работают и начинают высылать подобную пургу, чтобы взять на испуг».

А если требование написано криво — стоит в ответ попросить уточнение, чего хотят налоговики.