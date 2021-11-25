Какие налоги при АУСН платить не надо

Фирмы и ИП, перешедшие на АУСН, освобождаются от ряда налогов.

Об этом говорится в законопроекте, который сейчас находится в Госдуме.

Мы собрали все данные в таблицы.

Организации

Не надо платить Надо платить НДС НДС при ввозе товаров; НДС в качестве налогового агента Налог на прибыль Налог с прибыли КИК; Налог на прибыль с дивидендов по ставкам 0 %, 5 %, 13 %, 15 %; Налог на прибыль с процентов по ценным бумагам по ставкам 15 %, 9 %, 0 % Налог на имущество организаций Налог на имущество организаций от кадастровой стоимости

Индивидуальные предприниматели

Не надо платить Надо платить НДС НДС при ввозе товаров; НДС в качестве налогового агента НДФЛ с доходов от предпринимательской деятельности НДФЛ с дивидендов; НДФЛ по ставке 35 % с выигрышей, призов, экономии на процентах; НДФЛ по ставке 9 % с процентов по ипотечным ценным бумагам Налог на имущество физлиц по имуществу, используемому для

предпринимательской деятельности Налог на имущество физлиц по кадастровой стоимости за недвижимость из регионального перечня

От обязанностей налогового агента по НДФЛ бизнес на АУСН не освобожден.

Но считать, удерживать и перечислять НДФЛ с зарплат работников будет банк. Как будет проходить этот процесс, мы писали здесь.