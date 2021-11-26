Кто использует «Мультибухгалтер», отзовитесь

«Клерку» нужны отзывы о «Мультибухгалтере» для «Рейтинга компаний».

Мультибухгалтер — сервис для управления бухгалтерской фирмой, причем для бизнеса с любым количеством клиентов.

А еще они ведут на «Клерке» крутой блог. Вот примеры классных статей:

Отзывов про «Мультибухгалтер» в интернете мы не нашли. Но вот что пишут на нашем форуме:

«Как только зарегился, огромной проблемой было то, что приходится вручную (!) добавлять клиентов и фирмы на них. Огромный объем работы конечно. Зато сейчас уже добавили выгрузку из экселя».

Или вот еще:

«Работает более чем стабильно (битриксу нужно много трафика, а дома интернет так себе, часто вылетал, для меня это очень важно). Пожелания и предложения очень быстро реализуют, удивился оперативности.»

Оценивают и плюсы, и минусы:

«Нет всплывающих окон (уведомлений), это, конечно, печально. Но! Обещали добавить такую функцию, пока ждем. Ну и удобный календарь-планнер, можно совмещать рабочие события с личными. Надеюсь, поддержка будет так же оперативно реагировать».

Правда, оценки староваты: возможно, все это уже реализовано. Кто пользовался сервисом, расскажите нам, как он вам сейчас?

Пишите ваши отзывы.