Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Кто использует «Мультибухгалтер», отзовитесь

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Бухгалтерские программы
Версия для печати

«Клерку» нужны отзывы о «Мультибухгалтере» для «Рейтинга компаний».

Мультибухгалтер — сервис для управления бухгалтерской фирмой, причем для бизнеса с любым количеством клиентов.

А еще они ведут на «Клерке» крутой блог. Вот примеры классных статей:

Отзывов про «Мультибухгалтер» в интернете мы не нашли. Но вот что пишут на нашем форуме:

«Как только зарегился, огромной проблемой было то, что приходится вручную (!) добавлять клиентов и фирмы на них. Огромный объем работы конечно. Зато сейчас уже добавили выгрузку из экселя».

Или вот еще:

«Работает более чем стабильно (битриксу нужно много трафика, а дома интернет так себе, часто вылетал, для меня это очень важно). Пожелания и предложения очень быстро реализуют, удивился оперативности.»

Оценивают и плюсы, и минусы:

«Нет всплывающих окон (уведомлений), это, конечно, печально. Но! Обещали добавить такую функцию, пока ждем. Ну и удобный календарь-планнер, можно совмещать рабочие события с личными. Надеюсь, поддержка будет так же оперативно реагировать».

Правда, оценки староваты: возможно, все это уже реализовано. Кто пользовался сервисом, расскажите нам, как он вам сейчас?

Пишите ваши отзывы.

Подборка полезных мероприятий

Разместить