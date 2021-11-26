Кто использует «Мультибухгалтер», отзовитесь

«Клерку» нужны отзывы о «Мультибухгалтере» для «Рейтинга компаний».
Мультибухгалтер — сервис для управления бухгалтерской фирмой, причем для бизнеса с любым количеством клиентов.
А еще они ведут на «Клерке» крутой блог. Вот примеры классных статей:
- Уходит ключевой бухгалтер, на которого молились: страшно?
- Наконец-то на ПСН будет легче работать: ФНС разрешила корректировать патент в сторону его уменьшения!
- Вы как физлицо купили что-то для себя, а налоговая у вас затребовала документы по этой покупке. Что делать?
Отзывов про «Мультибухгалтер» в интернете мы не нашли. Но вот что пишут на нашем форуме:
«Как только зарегился, огромной проблемой было то, что приходится вручную (!) добавлять клиентов и фирмы на них. Огромный объем работы конечно. Зато сейчас уже добавили выгрузку из экселя».
Или вот еще:
«Работает более чем стабильно (битриксу нужно много трафика, а дома интернет так себе, часто вылетал, для меня это очень важно). Пожелания и предложения очень быстро реализуют, удивился оперативности.»
Оценивают и плюсы, и минусы:
«Нет всплывающих окон (уведомлений), это, конечно, печально. Но! Обещали добавить такую функцию, пока ждем. Ну и удобный календарь-планнер, можно совмещать рабочие события с личными. Надеюсь, поддержка будет так же оперативно реагировать».
Правда, оценки староваты: возможно, все это уже реализовано. Кто пользовался сервисом, расскажите нам, как он вам сейчас?
Пишите ваши отзывы.