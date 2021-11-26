Кадровикам больше не надо делать приказ о приеме на работу. Но как быть с СЗВ-ТД?

С 22 ноября отменили обязанность работодателя оформлять приказ о приеме на работу. Теперь нужен только трудовой договор.

Власти изменили нормы ст. 68 ТК. Теперь приказ о приеме на работу — необязательный документ.

Но по желанию работодатель может его издать.

Что указывать теперь в СЗВ-ТД при приеме на работу?

Раньше при заполнении СЗВ-ТД при приеме на работу в подразделе «Основание» указывали дату и номер приказа о приеме на работу.

Как быть теперь, если приказ о приеме на работу не будет оформляться?

В правилах по заполнению СЗВ-ТД не указано, что основание — это именно приказ:

«В графе „Наименование документа“ подраздела „Основание“ указываются данные документа, подтверждающего оформление (прекращение) трудовых отношений (приема, перевода, приостановления, увольнения и так далее), — наименование документа, дата и номер документа (приказа (распоряжения), иного решения или документа страхователя)».

То есть теперь в нем можно указывать дату и номер трудового договора.