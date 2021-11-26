Можно ли в графике отпусков указать меньше 28 дней?

Если работник отгулял отпуск авансом, то в графике отпусков на следующий год может стоять не 28 дней отпуска, а меньше.
Так ответил Роструд на вопрос о составлении графика отпусков на 2022 год.
Такому сотруднику надо поставить в подразделе «Отпуск» то количество дней, которые остались у работника. А в «Примечании» указать, что некоторые дни отпуска были предоставлены в прошлом году авансом.
Выглядит это примерно так.
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Работник не отгулял отпуск в этом году? Рассказываем, как правильно отразить его в графике отпусков на следующий год.