Можно ли в графике отпусков указать меньше 28 дней?

Если работник отгулял отпуск авансом, то в графике отпусков на следующий год может стоять не 28 дней отпуска, а меньше.

Так ответил Роструд на вопрос о составлении графика отпусков на 2022 год.

Такому сотруднику надо поставить в подразделе «Отпуск» то количество дней, которые остались у работника. А в «Примечании» указать, что некоторые дни отпуска были предоставлены в прошлом году авансом.

Выглядит это примерно так.

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