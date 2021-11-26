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Можно ли в графике отпусков указать меньше 28 дней?

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Если работник отгулял отпуск авансом, то в графике отпусков на следующий год может стоять не 28 дней отпуска, а меньше.

Так ответил Роструд на вопрос о составлении графика отпусков на 2022 год.

Такому сотруднику надо поставить в подразделе «Отпуск» то количество дней, которые остались у работника. А в «Примечании» указать, что некоторые дни отпуска были предоставлены в прошлом году авансом.

Выглядит это примерно так.

пвыф

Скачать образец заполнения.

Работник не отгулял отпуск в этом году? Рассказываем, как правильно отразить его в графике отпусков на следующий год.

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