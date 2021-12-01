💥 В каких регионах продать квартиру без НДФЛ можно раньше 5 лет: список

В общем случае минимальный срок владения квартирой, чтобы не платить НДФЛ при ее продаже, составляет 5 лет. В некоторых случаях (наследство, единственное жилье) — 3 года. А еще у регионов есть право снижать этот срок до нуля, то есть вообще не брать с людей налог при продаже квартир.

О таком праве регионов напомнил Минфин в письме № 03-04-05/88622 от 02.11.2021.

Законом субъекта РФ могут быть установлены особенности освобождения от НДФЛ для всех или отдельных категорий налогоплательщиков или объектов недвижимого имущества.

Какие же регионы воспользовались правом и улучшили условия для продавцов недвижимости и на сколько там скостили срок?

Смотрите в нашей таблице.