💥 В каких регионах продать квартиру без НДФЛ можно раньше 5 лет: список

В общем случае минимальный срок владения квартирой, чтобы не платить НДФЛ при ее продаже, составляет 5 лет. В некоторых случаях (наследство, единственное жилье) — 3 года. А еще у регионов есть право снижать этот срок до нуля, то есть вообще не брать с людей налог при продаже квартир.
О таком праве регионов напомнил Минфин в письме № 03-04-05/88622 от 02.11.2021.
Законом субъекта РФ могут быть установлены особенности освобождения от НДФЛ для всех или отдельных категорий налогоплательщиков или объектов недвижимого имущества.
Какие же регионы воспользовались правом и улучшили условия для продавцов недвижимости и на сколько там скостили срок?
Смотрите в нашей таблице.
Регион
Закон
Минимальный срок владения
Для кого установлены правила
Ханты-Мансийский ао — Югра
Закон № 70-оз от 27.09.2015
3 года
для всех, кто приобрел недвижимость после 1 января 2016 года
Республика Алтай
Закон № 49-РЗ от 06.10.2015
3 года
для всех, кто приобрел недвижимость после 1 января 2016 года
Ставропольский край
Закон № 22-кз от 09.03.2016
3 года
для всех, кто приобрел недвижимость после 1 января 2016 года
Иркутская область
Закон № 40-оз от 28.04.2020
3 года
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года
Севастополь
Закон № 610-ЗС от 17.11.2020
3 года
для всех, кто приобрел недвижимость после 1 января 2018 года
Магаданская область
Закон № 2532-ОЗ от 27.11.2020
3 года
для всех, у кого на 1 января 2021 года недвижимость находится в собственности от 3 лет
Карачаево-Черкесская Республика
Закон № 35-РЗ от 24.06.2021
3 года
для всех, кто приобрел недвижимость после 1 января 2016 года.
Амурская область
Закон № 802-ОЗ от 08.09.2021
3 года
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года
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