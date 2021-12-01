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💥 В каких регионах продать квартиру без НДФЛ можно раньше 5 лет: список

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Рубрика НДФЛ
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В общем случае минимальный срок владения квартирой, чтобы не платить НДФЛ при ее продаже, составляет 5 лет. В некоторых случаях (наследство, единственное жилье) — 3 года. А еще у регионов есть право снижать этот срок до нуля, то есть вообще не брать с людей налог при продаже квартир.

О таком праве регионов напомнил Минфин в письме № 03-04-05/88622 от 02.11.2021.

Законом субъекта РФ могут быть установлены особенности освобождения от НДФЛ для всех или отдельных категорий налогоплательщиков или объектов недвижимого имущества.

Какие же регионы воспользовались правом и улучшили условия для продавцов недвижимости и на сколько там скостили срок?

Смотрите в нашей таблице.

Регион

Закон

Минимальный срок владения

Для кого установлены правила

Ханты-Мансийский ао — Югра

Закон № 70-оз от 27.09.2015

3 года

для всех, кто приобрел недвижимость после 1 января 2016 года

Республика Алтай

Закон № 49-РЗ от 06.10.2015

3 года

для всех, кто приобрел недвижимость после 1 января 2016 года

Ставропольский край

Закон № 22-кз от 09.03.2016

3 года

для всех, кто приобрел недвижимость после 1 января 2016 года

Иркутская область

Закон № 40-оз от 28.04.2020

3 года

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года

Севастополь

Закон № 610-ЗС от 17.11.2020

3 года

для всех, кто приобрел недвижимость после 1 января 2018 года

Магаданская область

Закон № 2532-ОЗ от 27.11.2020

3 года

для всех, у кого на 1 января 2021 года недвижимость находится в собственности от 3 лет

Карачаево-Черкесская Республика

Закон № 35-РЗ от 24.06.2021

3 года

для всех, кто приобрел недвижимость после 1 января 2016 года.

Амурская область

Закон № 802-ОЗ от 08.09.2021

3 года

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года

 

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