Семьи с детьми освободили от НДФЛ с продажи квартир

Сегодня опубликован Федеральный закон № 382-ФЗ от 29.11.2021 с многочисленными поправками в НК.
Условия освобождения от НДФЛ следующие:
- налогоплательщик — это родитель не менее 2 детей в возрасте до 18 лет (24 — если они студенты очной формы обучения) или ребенок из такой семьи;
- в этом году или не позднее 30 апреля следующего года семья покупает другую квартиру;
- площадь новой квартиры или ее кадастровая стоимость больше, чем у старой;
- кадастровая стоимость старой квартиры менее 50 млн. рублей;
- на момент продажи старой квартиры членам семьи не принадлежат более 50 % в другой квартире, которая по площади или кадастровой стоимости лучше, чем новая квартира, которую семья покупает.
Норма будет применяться в отношении доходов, полученных с 1 января 2021 года.
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