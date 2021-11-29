Семьи с детьми освободили от НДФЛ с продажи квартир

Люди, у которых есть двое детей, при продаже квартиры не будут платить НДФЛ. Им отменили минимальный срок владения.

Сегодня опубликован Федеральный закон № 382-ФЗ от 29.11.2021 с многочисленными поправками в НК.

Условия освобождения от НДФЛ следующие: налогоплательщик — это родитель не менее 2 детей в возрасте до 18 лет (24 — если они студенты очной формы обучения) или ребенок из такой семьи;

в этом году или не позднее 30 апреля следующего года семья покупает другую квартиру;

площадь новой квартиры или ее кадастровая стоимость больше, чем у старой;

кадастровая стоимость старой квартиры менее 50 млн. рублей;

на момент продажи старой квартиры членам семьи не принадлежат более 50 % в другой квартире, которая по площади или кадастровой стоимости лучше, чем новая квартира, которую семья покупает.

Норма будет применяться в отношении доходов, полученных с 1 января 2021 года.