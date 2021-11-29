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В попытках доначислить налоговики будут всеми силами признавать сделку фиктивной

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Рубрика Налоговые проверки
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Инспекторы так хотели во время выездной доказать формальность сделки и необоснованную налоговую выгоду, что докопались до счета в банке, который был открыт после заключения договора. Хотя в договоре был вообще другой счет.

Рассказал наш подписчик.

«Содержание акта ВНП не тема для публичного обсуждения, но один момент не могу не процитировать.

„В ходе анализа указанного договора поставки установлено: р/сч открыт только 14.08.20, когда договор поставки заключен 10.04.20; сертификаты качества на приобретенный товар Обществом не представлено в связи с их отсутствием, тем самым был нарушен п. ххх Договора. Таким образом, Договор поставки с ООО ХХХ содержит недостоверные сведения о реквизитах поставщика, что указывает на формальный подход“.

Это когда очень сильно хочется притянуть к необоснованной налоговой выгоде».

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В комментариях пишут:

«Ну... можно и так сказать. А можно рассуждать здраво — вы подпишите договор с теми, у кого нет р/с? Я — нет. Учитывая, что надо обосновать экономический эффект сделки и анализировать все условия конкурентных предложений».

Автор поста на это ответил:

«В реквизитах продавца указан банк Х, а они доводят до нашего сведения, что продавец открыл р/сч еще и в банке Y».

А про сертификаты пишут, что да, нарушение договора, если сразу не дали. Но ведь ничтожным договор от этого не становится.

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