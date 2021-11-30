Кто платил фрилансерам через EasyStaff? Расскажите, как вам сервис

«Клерку» нужны ваши отзывы о компании EasyStaff для «Рейтинга компаний».

EasyStaff — это сервис для оплаты фрилансерам для компаний, которые с ними работают. Оплата работает по всему миру.

Компания ведет классный блог на «Клерке», вот примеры публикаций:

Сервис интересен тем, что у него нет дополнительных комиссий и конвертаций — оплата производится в валюте по действующему рыночному курсу. А для самого фрилансера нет вообще никаких комиссий, он пользуется сервисом бесплатно.

Ни на «Клерке», ни на других сайтах мы не нашли отзывов об EasyStaff. А значит, вы будете первыми, кто их оставит.

Расскажите нам, как вам работа с этим сервисом? Насколько он вам подходит? Может, что-то стоит добавить? Или улучшить?

Пишите ваши отзывы.