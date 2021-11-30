Кто платил фрилансерам через EasyStaff? Расскажите, как вам сервис

«Клерку» нужны ваши отзывы о компании EasyStaff для «Рейтинга компаний».
EasyStaff — это сервис для оплаты фрилансерам для компаний, которые с ними работают. Оплата работает по всему миру.
Компания ведет классный блог на «Клерке», вот примеры публикаций:
- Платите физлицам? На этом можно экономить: ликбез по расчетам и подтверждению расходов.
- С какими проблемами сталкиваются фрилансеры и как их избежать.
- О чем нужно знать, работая с фрилансером: обзор сложных моментов.
Сервис интересен тем, что у него нет дополнительных комиссий и конвертаций — оплата производится в валюте по действующему рыночному курсу. А для самого фрилансера нет вообще никаких комиссий, он пользуется сервисом бесплатно.
Ни на «Клерке», ни на других сайтах мы не нашли отзывов об EasyStaff. А значит, вы будете первыми, кто их оставит.
Расскажите нам, как вам работа с этим сервисом? Насколько он вам подходит? Может, что-то стоит добавить? Или улучшить?
Пишите ваши отзывы.
ВНИМАНИЕ!
1 декабря на «Клерке» стартует обучение на онлайн-курсе повышения квалификации для получения удостоверения, которое попадет в госреестр. Тема курса: управленческий учет.
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