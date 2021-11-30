Банки будут реже сообщать о подозрительных сделках. ЦБ почти определился с суммой

Сумму сделки, о которой банки обязательно сообщат в Финмониторинг, хотят поднять с 600 тыс. до 1 млн.
С таким предложением выступили в ЦБ.
Обязательный контроль — это когда банк направляет сведения об операции в фин разведку независимо от подозрений. Сейчас от 600 тыс. под контролем, например, такие операции, как взнос/снятие наличных со счета юрлица или ИП, операции физлиц по обмену валюты, лизинговые платежи и т.д.
Однако закон ПОД/ФТ, или 115-ФЗ, предусматривает и другие суммы по ряду сделок, по которым также есть обязанность банков сообщать в Росфинмониторинг. К примеру, от 3 млн руб. — сделки с недвижимостью (а для НКО — при любой сумме).
«Безусловно, повышение суммового порога с 600 тыс до 1 млн облегчит жизнь банкирам, но основную головную боль антиотмывальщикам приносят операции некоммерческих организаций, где нет суммового критерия, банкирам приходится стучать на каждую копейку, будь то комиссия банку, или налоги. Контроль НКО появился с 01.10.2021 и объем сообщений в РосФин сразу же увеличился более, чем на 500 тысяч сообщений в день».
По материалам канала «Тот самый 115-ФЗ».
ВНИМАНИЕ!
1 декабря на «Клерке» стартует обучение на онлайн-курсе повышения квалификации для получения удостоверения, которое попадет в госреестр. Тема курса: управленческий учет.
- Длительность 120 часов за 1 месяц
- Ваше удостоверение в реестре Рособрнадзора (ФИС ФРДО)
- Выдаем Удостоверение о повышении квалификации
- Курс соответствует профстандарту «Бухгалтер»
Повышайте свою ценность как специалиста прямо на «Клерке». Подробнее