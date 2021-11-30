С 1 декабря будет уголовная ответственность за поддельную маркировку товаров

С 1 декабря за нарушение требований о маркировке вводится административная ответственность. А за использование поддельной маркировки — уголовная.
Административная ответственностьДля наглядности представим новую административную ответственность в таблице.
Кроме этого вносятся изменения в ст. 15.12 КоАП.
|Производство или продажа медикаментов без маркировки или с нарушением порядка ее нанесения. При условии, что это не содержит признаков уголовно наказуемого действия (п. 1 ст. 6.34 КоАП)
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должностные лица — штраф от 5 тыс. до 10 тыс. рублей с конфискацией товаров без маркировки
юрлица — штраф от 50 тыс. до 100 тыс. рублей с конфискацией товаров без маркировки
|Несвоевременное внесение информации о маркировке лекарственных препаратов в систему «Честный ЗНАК» (п. 2 ст. 6.34 КоАП)
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штраф на должностных лиц — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей
штраф на юрлиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей
|Непредставление сведений, неполное или несвоевременное внесение сведений в систему «Честный ЗНАК» (ст. 15.12.1 КоАП)
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должностные лица — предупреждение или штраф от 1 тыс. до 10 тыс. рублей
юрлица — штраф от 50 тыс. до 100 тыс. рублей
Теперь будут штрафовать не только за производство товаров без маркировки, но и за ввод в оборот.
Уголовная ответственностьС 1 декабря вводится уголовная ответственность за производство, покупку, хранение, перевозку и продажу маркированных товаров, если компания или ИП сразу знали, что маркировка — поддельная.
Ответственность (одна из этих):Какие товары надо маркировать с 1 декабря — читайте тут.
- штраф в размере до 300 тыс. рублей, а если товар продовольственный — 400 тыс. рублей;
- штраф в размере зарплаты или другого дохода осужденного на срок до двух лет;
- принудительные работы на срок до трех лет;
- лишение свободы на срок до трех лет и штраф в сумме до 80 тыс. рублей или в размере зарплаты осужденного на период до шести месяцев.
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