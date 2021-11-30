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С 1 декабря будет уголовная ответственность за поддельную маркировку товаров

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Рубрика Маркировка товаров
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С 1 декабря за нарушение требований о маркировке вводится административная ответственность. А за использование поддельной маркировки — уголовная.

Административная ответственность

Для наглядности представим новую административную ответственность в таблице.

Производство или продажа медикаментов без маркировки или с нарушением порядка ее нанесения. При условии, что это не содержит признаков уголовно наказуемого действия (п. 1 ст. 6.34 КоАП)

 должностные лица — штраф от 5 тыс. до 10 тыс. рублей с конфискацией товаров без маркировки

юрлица — штраф от 50 тыс. до 100 тыс. рублей с конфискацией товаров без маркировки

Несвоевременное внесение информации о маркировке лекарственных препаратов в систему «Честный ЗНАК»  (п. 2 ст. 6.34 КоАП)

 штраф на должностных лиц — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей

штраф на юрлиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей

Непредставление сведений, неполное или несвоевременное внесение сведений в систему «Честный ЗНАК»  (ст. 15.12.1 КоАП)

 должностные лица — предупреждение или штраф от 1 тыс. до 10 тыс. рублей

юрлица — штраф от 50 тыс. до 100 тыс. рублей

Кроме этого вносятся изменения в ст. 15.12 КоАП.

Теперь будут штрафовать не только за производство товаров без маркировки, но и за ввод в оборот.

Уголовная ответственность

С 1 декабря вводится уголовная ответственность за производство, покупку, хранение, перевозку и продажу маркированных товаров, если компания или ИП сразу знали, что маркировка — поддельная.

Ответственность (одна из этих):

  • штраф в размере до 300 тыс. рублей, а если товар продовольственный — 400 тыс. рублей;
  • штраф в размере зарплаты или другого дохода осужденного на срок до двух лет;
  • принудительные работы на срок до трех лет;
  • лишение свободы на срок до трех лет и штраф в сумме до 80 тыс. рублей или в размере зарплаты осужденного на период до шести месяцев.
Какие товары надо маркировать с 1 декабря — читайте тут.

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