Может ли дистанционщик подписать бумажный трудовой договор в офисе? Ответил Роструд

Работодатель не может запретить дистанционному сотруднику приехать в офис, чтобы лично подписать договор.
Такой запрет будет противоречить ТК, считает Роструд.
В ст. 312.2 кодекса сказано, что с дистанционщиком договор можно подписать электронный договор. Но это не значит, что нельзя подписать обычный бумажный.
А вот заставить приехать дистанционного сотрудника в офис работодатель не может. Так ранее ответил Роструд.
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