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Может ли дистанционщик подписать бумажный трудовой договор в офисе? Ответил Роструд

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Рубрика Трудовые отношения
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Работодатель не может запретить дистанционному сотруднику приехать в офис, чтобы лично подписать договор.

Такой запрет будет противоречить ТК, считает Роструд.

В ст. 312.2 кодекса сказано, что с дистанционщиком договор можно подписать электронный договор. Но это не значит, что нельзя подписать обычный бумажный.

А вот заставить приехать дистанционного сотрудника в офис работодатель не может. Так ранее ответил Роструд.

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