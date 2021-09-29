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Дистанционщика нельзя заставлять ездить в офис

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Рубрика Трудовые отношения
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Сотрудника, работающего полностью на дистанционной работе, нельзя вызвать в офис по требованию начальства. Исключение — дистанционная работа имеет временный характер.

Такой ответ дал Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф.

Полного дистанционщика вызвать в офис нельзя. А вот временного — можно.

Правила вызова на стационарное место работы не урегулировано законодательством. А значит, они должны быть предусмотрены внутренними локальными документами.

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