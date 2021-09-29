Дистанционщика нельзя заставлять ездить в офис

Сотрудника, работающего полностью на дистанционной работе, нельзя вызвать в офис по требованию начальства. Исключение — дистанционная работа имеет временный характер.
Такой ответ дал Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф.
Полного дистанционщика вызвать в офис нельзя. А вот временного — можно.
Правила вызова на стационарное место работы не урегулировано законодательством. А значит, они должны быть предусмотрены внутренними локальными документами.
А учебный центр «Клерка» предлагает просмотреть запись вебинара «Дистанционная работа: что нужно знать бухгалтеру и кадровику». Со скидкой 32%. А для подписчиков «Премиума» — бесплатно.