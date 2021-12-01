Кто пользуется услугами Банка «Развитие Столица»? Расскажите «Клерку»

«Клерку» очень интересно ваше мнение о Банке «Развитие Столица» для «Рейтинга компаний».

У банка есть интересный блог на «Клерке». Вот парочка интересных публикаций:

В народном рейтинге на Банки.ру этот банк занимает 37-е место.

Пишут в интернете про банк вот так:

И еще так:

А вот в том же народном рейтинге Банки.ру свежих отзывов о банке там нет. Самый «новый» — 2016 года, гневный:

А вот позитивный. Но тоже совсем старый:

Возможно, кто-то работает с банком и расскажет последние впечатления? ? Хотим самые свежие мнения о банке от вас.

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