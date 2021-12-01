Кто пользуется услугами Банка «Развитие Столица»? Расскажите «Клерку»

«Клерку» очень интересно ваше мнение о Банке «Развитие Столица» для «Рейтинга компаний».
У банка есть интересный блог на «Клерке». Вот парочка интересных публикаций:
В народном рейтинге на Банки.ру этот банк занимает 37-е место.
Пишут в интернете про банк вот так:
И еще так:
А вот в том же народном рейтинге Банки.ру свежих отзывов о банке там нет. Самый «новый» — 2016 года, гневный:
А вот позитивный. Но тоже совсем старый:
Возможно, кто-то работает с банком и расскажет последние впечатления? ? Хотим самые свежие мнения о банке от вас.
Пишите отзывы.
ВАЖНО!
«Клерк» набирает на обучение на онлайн-курсах повышения квалификации:
-
Управленческий учет
-
Страховые взносы
-
Исправление ошибок в учете
-
Защита при налоговых проверках
-
ФСБУ 5/2019
-
Договоры для бухгалтера
Выдаем удостоверение о повышении квалификации (заносится в госсреестр). Программы соответствуют профстандарту «Бухгалтер».